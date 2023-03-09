В Полтаве собрались "дерусифицировать" почти сотню улиц и переулков

Исполком Полтавского горсовета в ходе заседания решил переименовать 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщил замдиректора коммунальной организации "Институт развития города" Алексей Довгаль.

"Перечень улиц определили, перечень предложений определён. Это уже касается больше коммунистических символов. Это переулок Матросова и так далее", — приводит его слова украинское издание "Общественное. Новости".

Переименование касается улиц, названных в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование пройдёт на электронной платформе с 15 по 29 марта.