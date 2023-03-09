В Полтаве собрались "дерусифицировать" почти сотню улиц и переулков
В Полтаве переименуют 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией или СССР
Исполком Полтавского горсовета в ходе заседания решил переименовать 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщил замдиректора коммунальной организации "Институт развития города" Алексей Довгаль.
"Перечень улиц определили, перечень предложений определён. Это уже касается больше коммунистических символов. Это переулок Матросова и так далее", — приводит его слова украинское издание "Общественное. Новости".
Переименование касается улиц, названных в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование пройдёт на электронной платформе с 15 по 29 марта.
Ранее Лайф сообщал, что в Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Николаю Островскому. От него остался только постамент, который ранее вандалы залили краской. Монумент стоял на улице Чернышевской около детской библиотеки, названной в честь литератора.
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