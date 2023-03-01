Власти Киева переименуют музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева, филиалы этого заведения культуры меняют свои названия. Киевский музей Пушкина теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", — говорится в телеграм-канале администрации.

В прошлом году на Украине поднялась новая волна борьбы с памятниками, напоминающими о российской культуре. Так, в декабре глава украинского Минкульта Александр Ткаченко отчитался, что за год было демонтировано 28 памятников Пушкину, девять — Максиму Горькому, а также десятки памятных знаков в честь советских воинов-освободителей. Кроме того, киевские власти переименовали 7,6 тысячи топонимов, связанных с Россией и СССР. Городами-лидерами по "дерусификации" названий стали Киев, Винница и Кривой Рог, писали украинские СМИ.