"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 15:25

Власти Киева переименуют музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"

Музей Пушкина в Киеве переименуют в "Усадьбу на Кудрявке". Об этом сообщила городская военная администрация.

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева, филиалы этого заведения культуры меняют свои названия. Киевский музей Пушкина теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", — говорится в телеграм-канале администрации.

Там добавили, что музейно-выставочный центр современного искусства теперь будет называться просто Музейно-выставочным центром.

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В прошлом году на Украине поднялась новая волна борьбы с памятниками, напоминающими о российской культуре. Так, в декабре глава украинского Минкульта Александр Ткаченко отчитался, что за год было демонтировано 28 памятников Пушкину, девять — Максиму Горькому, а также десятки памятных знаков в честь советских воинов-освободителей. Кроме того, киевские власти переименовали 7,6 тысячи топонимов, связанных с Россией и СССР. Городами-лидерами по "дерусификации" названий стали Киев, Винница и Кривой Рог, писали украинские СМИ.

Обложка ©

wikimapia.org

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров