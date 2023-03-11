Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 02:24

Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию

Зеленский поручил премьеру изучить возможность переименования России в Московию

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", отметил Зеленский.

Украинцы вновь предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию

Украинцы вновь предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию

Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале. Она появилась на сайте главы государства в ноябре 2022 года.

Ранее Лайф писал, что власти Киева переименуют музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке". Кроме того, музейно-выставочный центр современного искусства теперь будет называться просто Музейно-выставочным центром.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров