Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", — отметил Зеленский.

Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале. Она появилась на сайте главы государства в ноябре 2022 года.