Захарова разоблачила обман с исполнением украинской и российской частей зерновой сделки

До сих пор реализуется лишь та часть зерновой сделки, которая касается украинской сельхозпродукции, а российский экспорт продолжает блокироваться из-за санкций Запада. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о желании Украины продлить соглашение.

"Исходим из того, что заключённые в Стамбуле 22 июля 2022 года договорённости должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", — объяснила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва своей позиции не меняла и настаивает на том, что положения соглашения должны строго выполняться, в частности в отношении поставок за границу российской сельхозпродукции. Что касается продления договора, то "переговоры на этот счёт, тем более с участием российских представителей, не велись", отметила Захарова.