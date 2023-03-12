Захарова разоблачила обман с исполнением украинской и российской частей зерновой сделки
Захарова указала на исполнение украинской части зерновой сделки и блокировку российской
До сих пор реализуется лишь та часть зерновой сделки, которая касается украинской сельхозпродукции, а российский экспорт продолжает блокироваться из-за санкций Запада. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о желании Украины продлить соглашение.
"Исходим из того, что заключённые в Стамбуле 22 июля 2022 года договорённости должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", — объяснила Захарова.
Она подчеркнула, что Москва своей позиции не меняла и настаивает на том, что положения соглашения должны строго выполняться, в частности в отношении поставок за границу российской сельхозпродукции. Что касается продления договора, то "переговоры на этот счёт, тем более с участием российских представителей, не велись", отметила Захарова.
"Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций", — обратила внимание дипломат и добавила, что консультации с участием российской делегации по этой теме состоятся в Женеве 13 марта.
Напомним, соглашение по зерновой сделке подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года, а позже продлено до 18 марта 2023 года. Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения договора. Недавно Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей.
ТАСС / AP / Gideon Maundu