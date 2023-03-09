Песков заявил, что у РФ до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки

У России до сих пор есть много вопросов по конкретной реализации зерновой сделки, в том числе второй её части. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда всё-таки идёт большая часть зерна. И конечно, вопросы по второй части договорённостей хорошо известны всем", — отметил он.