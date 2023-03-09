Песков заявил, что у РФ до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки
У России до сих пор есть много вопросов по конкретной реализации зерновой сделки, в том числе второй её части. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда всё-таки идёт большая часть зерна. И конечно, вопросы по второй части договорённостей хорошо известны всем", — отметил он.
Песков указал, что есть "определённое движение", но Москва намерена и дальше ставить этот вопрос.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, а в ноябре продлена до 18 марта 2023-го. Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам. Недавно стало известно, что Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей, над чем уже работают в Анкаре.