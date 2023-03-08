ООН: Гутерриш приложит все силы для обеспечения экспорта российских удобрений
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает всё, что в его силах, для обеспечения поставок российских удобрений за рубеж. Об этом по итогам визита Гутерриша в Киев заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. В рамках зерновой сделки этот экспорт обсуждается по трубопроводу Тольятти — Одесса, после — на судах по Чёрному морю. Пока не удалось достичь согласия на этот счёт.
"Мы продолжим дискуссии, в том числе с участием генерального секретаря ООН, с ведущими лицами в России и на Украине по этому вопросу, но информации о конкретных контактах на данный момент у меня нет. Очевидно, что генеральный секретарь продолжит предпринимать всё, что в его силах, чтобы снять препятствия на пути экспорта российских удобрений", — сказал Хак.
Он отметил, что Гутерриш пока не планирует посещать Россию. Хак пояснил, что в качестве следующего шага организация ожидает визита российской делегации для переговоров в Женеву на следующей неделе. Там состоятся переговоры с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен.
"Если вы не сможете своевременно использовать удобрения в конкретных районах, включая многие нуждающиеся страны Африки, вы не сможете взрастить урожай. Хотя цены [на продовольствие в мире] последовательно снижаются 11 месяцев, долгосрочная перспектива сомнительна, поскольку нам необходимо обеспечить именно то, чтобы люди могли растить урожай, и для этого им необходимы удобрения", — сказал Хак.
Как писал Лайф ранее, Лавров заявил, что Запад хоронит инициативу ООН по бесплатной передаче удобрений РФ Африке. Он отметил, что вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру.