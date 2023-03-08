ООН: Гутерриш приложит все силы для обеспечения экспорта российских удобрений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает всё, что в его силах, для обеспечения поставок российских удобрений за рубеж. Об этом по итогам визита Гутерриша в Киев заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. В рамках зерновой сделки этот экспорт обсуждается по трубопроводу Тольятти — Одесса, после — на судах по Чёрному морю. Пока не удалось достичь согласия на этот счёт.

"Мы продолжим дискуссии, в том числе с участием генерального секретаря ООН, с ведущими лицами в России и на Украине по этому вопросу, но информации о конкретных контактах на данный момент у меня нет. Очевидно, что генеральный секретарь продолжит предпринимать всё, что в его силах, чтобы снять препятствия на пути экспорта российских удобрений", — сказал Хак.

Он отметил, что Гутерриш пока не планирует посещать Россию. Хак пояснил, что в качестве следующего шага организация ожидает визита российской делегации для переговоров в Женеву на следующей неделе. Там состоятся переговоры с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен.

"Если вы не сможете своевременно использовать удобрения в конкретных районах, включая многие нуждающиеся страны Африки, вы не сможете взрастить урожай. Хотя цены [на продовольствие в мире] последовательно снижаются 11 месяцев, долгосрочная перспектива сомнительна, поскольку нам необходимо обеспечить именно то, чтобы люди могли растить урожай, и для этого им необходимы удобрения", — сказал Хак.