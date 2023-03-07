Гутерриш прибыл на Украину, где обсудит с Зеленским зерновую сделку
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где завтра встретится с главой государства Владимиром Зеленским по поводу продления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", — отметил он.
При этом Гутерриш не намерен посещать Москву после поездки в Киев. Он вернётся в Нью-Йорк 9 марта, заключил Хак.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, а в ноябре — продлена до 18 марта 2023 года. РФ не раз обращала внимание на задержку передачи российских удобрений беднейшим государствам. В феврале Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей, над чем уже работают в Анкаре. В МИД РФ подчеркнули, что Россия готова продлить зерновую сделку только при её равноправном выполнении.
ТАСС / AP / Aurel Obreja