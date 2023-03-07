Гутерриш прибыл на Украину, где обсудит с Зеленским зерновую сделку

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где завтра встретится с главой государства Владимиром Зеленским по поводу продления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", — отметил он.