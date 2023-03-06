Офис генсека ООН сообщил о дискуссиях по зерновой сделке
ООН: Ни один из участников зерновой сделки пока не отказался от её продления
На данный момент ни один из участников зерновой сделки не отказался от её продления, однако дискуссии по поводу истечения договорённостей 18 марта продолжаются. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы ведём дискуссии со всеми сторонами. Я не могу вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны", — сказал он.
Причём дипломат не стал комментировать информацию о возможном увеличении числа украинских портов, задействованных в сделке.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, а в ноябре — продлена до 18 марта 2023 года. Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам. Недавно стало известно, что Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей, над чем уже работают в Анкаре.
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