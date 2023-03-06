Офис генсека ООН сообщил о дискуссиях по зерновой сделке

На данный момент ни один из участников зерновой сделки не отказался от её продления, однако дискуссии по поводу истечения договорённостей 18 марта продолжаются. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы ведём дискуссии со всеми сторонами. Я не могу вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны", — сказал он.