Захарова озвучила условие России для продления зерновой сделки

Россия готова и дальше соблюдать свою часть зерновой сделки, если другие стороны будут исполнять обязательства на равноправной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Москва всегда выполняет договорённости.

"Если эта договорённость, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договорённость равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договорённостях", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Однако если сделка и дальше будет представлять собой "очередной мухлёж", суть которого — "вытащить то, что нужно им", то Москва откажется от неё.