Захарова озвучила условие России для продления зерновой сделки
Захарова: Россия готова продлить зерновую сделку только при её равноправном выполнении
Россия готова и дальше соблюдать свою часть зерновой сделки, если другие стороны будут исполнять обязательства на равноправной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Москва всегда выполняет договорённости.
"Если эта договорённость, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договорённость равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договорённостях", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Однако если сделка и дальше будет представлять собой "очередной мухлёж", суть которого — "вытащить то, что нужно им", то Москва откажется от неё.
"Если мы говорим о набивании карманов вот этими самыми западными, в первую очередь американскими, компаниями и желании их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это, опять же, из серии махинаций [госсекретаря США Энтони] Блинкена", — добавила она.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, а в ноябре продлена до 18 марта 2023 года. В РФ не раз заявляли, что передача российских удобрений беднейшим государствам задерживается. Недавно Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления зерновой сделки. В свою очередь в Анкаре сообщили, что уже работают над этим.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ