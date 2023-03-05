В Турции заявили об усиленной работе с ООН над продлением зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о совместной работе Анкары и ООН над продлением черноморской зерновой сделки. По его оценке, стамбульская зерновая инициатива помогла многим странам, особенно наименее развитым, снизив мировые цены на продовольствие.

"Мы усиленно работаем над тем, чтобы она реализовывалась беспрепятственно и была продлена. Этот вопрос мы обсуждали накануне вечером с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем", — сказал министр в ходе открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе.