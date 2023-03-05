В Турции заявили об усиленной работе с ООН над продлением зерновой сделки
Чавушоглу: Турция и ООН работают над продлением черноморской зерновой сделки
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о совместной работе Анкары и ООН над продлением черноморской зерновой сделки. По его оценке, стамбульская зерновая инициатива помогла многим странам, особенно наименее развитым, снизив мировые цены на продовольствие.
"Мы усиленно работаем над тем, чтобы она реализовывалась беспрепятственно и была продлена. Этот вопрос мы обсуждали накануне вечером с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем", — сказал министр в ходе открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В ноябре её продлили до 18 марта 2023 года. При этом в Москве не раз указывали, что передача российских удобрений беднейшим государствам продвигается с заминками. В декабре в МИД напомнили, что Украина продолжает заявлять о "саботаже" зерновой сделки со стороны России, хотя именно Киев использовал гуманитарный коридор в военных целях. Недавно стало известно, что Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления зерновой сделки.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ