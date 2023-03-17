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17 марта, 17:16
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Суд Гааги признался в желании засекретить ордер на "арест" Путина

МУС: Ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой должны были засекретить

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Изначально ордера на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой должны были сделать секретными, сообщили в Международном уголовном суде. Решение о придании документов огласке было сделано "ради правосудия".

"Палата считала, что ордера секретны для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что рассматриваемые события в настоящем, предположительно, продолжаются, а осведомлённость общественности может помочь, ... палата решила ради правосудия... предать огласке существование ордеров", — говорится в сообщении пресс-службы органа.

Они были выданы после ходатайства прокуроров суда от 22 февраля.

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

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Напомним, ордера на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой были выданы судом Гааги сегодня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения инстанции.

Матвей Константинов
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