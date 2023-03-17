Суд Гааги признался в желании засекретить ордер на "арест" Путина

Изначально ордера на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой должны были сделать секретными, сообщили в Международном уголовном суде. Решение о придании документов огласке было сделано "ради правосудия".

"Палата считала, что ордера секретны для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что рассматриваемые события в настоящем, предположительно, продолжаются, а осведомлённость общественности может помочь, ... палата решила ради правосудия... предать огласке существование ордеров", — говорится в сообщении пресс-службы органа.