Суд Гааги признался в желании засекретить ордер на "арест" Путина
МУС: Ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой должны были засекретить
Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Изначально ордера на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой должны были сделать секретными, сообщили в Международном уголовном суде. Решение о придании документов огласке было сделано "ради правосудия".
"Палата считала, что ордера секретны для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что рассматриваемые события в настоящем, предположительно, продолжаются, а осведомлённость общественности может помочь, ... палата решила ради правосудия... предать огласке существование ордеров", — говорится в сообщении пресс-службы органа.
Они были выданы после ходатайства прокуроров суда от 22 февраля.
Напомним, ордера на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой были выданы судом Гааги сегодня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения инстанции.