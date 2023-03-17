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17 марта, 17:10

Гутерриш не будет отказываться от диалога с Путиным из-за ордера на его "арест"

<p>Антониу Гутерриш и Владимир Путин. Обложка © Getty Images / Murtadha Al-Sudani © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Антониу Гутерриш и Владимир Путин. Обложка © Getty Images / Murtadha Al-Sudani © kremlin.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов продолжать говорить с президентом РФ Владимиром Путиным после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его "арест", заявил на брифинге представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН будет говорить с тем, с кем считает нужным, для решения стоящих перед ним вопросов", — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как ордер МУС отразится на возможности Путина посещать площадки ООН в Женеве и Нью-Йорке, Дюжаррик сказал, что может говорить только от лица Гутерриша. Представитель генсека всемирной организации напомнил также, что суд Гааги является независимой от ООН структурой. А вот на вопрос об "аресте" Путина в случае поездки в Нью-Йорк или Женеву Дюжаррик заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы.

В Госдуме высмеяли "судей-оболтусов" Гааги за выдачу ордера на "арест" Путина

В Госдуме высмеяли "судей-оболтусов" Гааги за выдачу ордера на "арест" Путина

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на "арест" Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт орган и его вердикты не имеют для нас силы. В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев намекнул, что данное решение годится лишь для использования в качестве туалетной бумаги.

Андрей Бражников
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