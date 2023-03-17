Гутерриш не будет отказываться от диалога с Путиным из-за ордера на его "арест"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов продолжать говорить с президентом РФ Владимиром Путиным после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его "арест", заявил на брифинге представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН будет говорить с тем, с кем считает нужным, для решения стоящих перед ним вопросов", — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как ордер МУС отразится на возможности Путина посещать площадки ООН в Женеве и Нью-Йорке, Дюжаррик сказал, что может говорить только от лица Гутерриша. Представитель генсека всемирной организации напомнил также, что суд Гааги является независимой от ООН структурой. А вот на вопрос об "аресте" Путина в случае поездки в Нью-Йорк или Женеву Дюжаррик заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы.