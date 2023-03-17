"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 16:30
3287

Медведев эмодзи с туалетной бумагой отреагировал на ордер МУС на "арест" Путина

Медведев указал, где следует использовать ордер МУС на "арест" Путина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента Владимира Путина. Медведев сопроводил пост эмодзи с туалетной бумагой, намекнув, где стоит воспользоваться этим документом.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", — написал Медведев в "Твиттере", добавив к предложениям на английском языке эмодзи с туалетной бумагой.

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал "ордер" на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что решения МУС не имеют никакого значения для России.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Путин
  • Мария Львова-Белова
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров