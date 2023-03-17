Медведев эмодзи с туалетной бумагой отреагировал на ордер МУС на "арест" Путина
Медведев указал, где следует использовать ордер МУС на "арест" Путина
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента Владимира Путина. Медведев сопроводил пост эмодзи с туалетной бумагой, намекнув, где стоит воспользоваться этим документом.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", — написал Медведев в "Твиттере", добавив к предложениям на английском языке эмодзи с туалетной бумагой.
Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал "ордер" на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что решения МУС не имеют никакого значения для России.