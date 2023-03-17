Медведев эмодзи с туалетной бумагой отреагировал на ордер МУС на "арест" Путина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента Владимира Путина. Медведев сопроводил пост эмодзи с туалетной бумагой, намекнув, где стоит воспользоваться этим документом.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать", — написал Медведев в "Твиттере", добавив к предложениям на английском языке эмодзи с туалетной бумагой.