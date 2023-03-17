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17 марта, 16:13

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, выдав ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, встал на путь самоликвидации. Такое мнение озвучил в пятницу председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Он напомнил, что ордер МУС на сегодняшний день не имеет никаких правовых оснований и последствий.

"Сейчас юрисдикцию МУС не признаёт не только Россия, но и ряд государств – членов Совбеза ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации. России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС", — написал сенатор в своём телеграм-аккаунте.

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Ранее появилась информация о том, что в Гааге могут рассмотреть два дела против России из-за ситуации на Украине, но наша страна с 2016 года не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда — после того как присоединение Крыма было признано этим органом "оккупацией". А сегодня, 17 марта, инстанция выдала ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой по делу о "незаконном вывозе детей" с территории Украины.

Обложка ©

ТАСС / Алина Ковригина

Марина Калегина
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