Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, выдав ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, встал на путь самоликвидации. Такое мнение озвучил в пятницу председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Он напомнил, что ордер МУС на сегодняшний день не имеет никаких правовых оснований и последствий.
"Сейчас юрисдикцию МУС не признаёт не только Россия, но и ряд государств – членов Совбеза ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации. России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС", — написал сенатор в своём телеграм-аккаунте.
Ранее появилась информация о том, что в Гааге могут рассмотреть два дела против России из-за ситуации на Украине, но наша страна с 2016 года не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда — после того как присоединение Крыма было признано этим органом "оккупацией". А сегодня, 17 марта, инстанция выдала ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой по делу о "незаконном вывозе детей" с территории Украины.
ТАСС / Алина Ковригина