Страны Запада, которые присоединились к Международному уголовному суду (МУС) и "приватизировали" секретариат организации, устроили там "правосудие по-натовски". Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он подчеркнул, что на Россию юрисдикция МУС не распространяется.

"Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. Пока в списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания", — написал Косачёв в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что эта история — долгоиграющая, и напомнил, что РФ с 2016 года не участница Римского статута 1998 года, а значит, МУС не имеет над Россией юридической силы. Парламентарий добавил, что из 123 государств, присоединившихся к Римскому статуту, 25 — страны НАТО, а также их союзники, финансирующие военные действия на Украине и предоставляющие вооружение киевскому режиму.