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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 20:05

В Госдуме высмеяли "судей-оболтусов" Гааги за выдачу ордера на "арест" Путина

Депутат Кузнецов назвал "оболтусами" ответственных за выдачу ордера на "арест" Путина

За девять лет вооружённой агрессии в отношении жителей Донбасса Международный уголовный суд ни разу не озаботился привлечением к ответственности за это высшего военно-политического руководства Украины, что говорит о сути органа как "механизма, созданного для покровительства США". Такое заявление в беседе с Лайфом сделал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя выданный МУС ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина.

"Тут даже и говорить смешно. Владимир Путин принял решение об СВО, чтобы людей спасти. Русских людей, которые сделали свой выбор давно и надолго. К сожалению, их мнение Запад никогда не учитывал и не учитывает до сих пор", напомнил народный избранник.

Что касается детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, на арест которой также был выдан "ордер", то в данном случае также прослеживаются двойные стандарты Международного суда. Видимо, по словам Кузнецова, там принимают решение только такие "оболтусы, которые могут кричать о правах человека, но при этом пытаются посадить того, кто их действительно защищает".

Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС
Сенатор Клишас призвал выдать ордер на арест всех "судей" МУС

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал "ордер" на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт орган и его вердикты не имеют для нас силы. В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев намекнул, что данное решение годится лишь для использования в качестве туалетной бумаги.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
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