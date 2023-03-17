В Госдуме высмеяли "судей-оболтусов" Гааги за выдачу ордера на "арест" Путина

За девять лет вооружённой агрессии в отношении жителей Донбасса Международный уголовный суд ни разу не озаботился привлечением к ответственности за это высшего военно-политического руководства Украины, что говорит о сути органа как "механизма, созданного для покровительства США". Такое заявление в беседе с Лайфом сделал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, комментируя выданный МУС ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина.

"Тут даже и говорить смешно. Владимир Путин принял решение об СВО, чтобы людей спасти. Русских людей, которые сделали свой выбор давно и надолго. К сожалению, их мнение Запад никогда не учитывал и не учитывает до сих пор", — напомнил народный избранник.

Что касается детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, на арест которой также был выдан "ордер", то в данном случае также прослеживаются двойные стандарты Международного суда. Видимо, по словам Кузнецова, там принимают решение только такие "оболтусы, которые могут кричать о правах человека, но при этом пытаются посадить того, кто их действительно защищает".