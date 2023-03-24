Активисты МГЕР и "Волонтёрской роты" провели акции против НАТО у посольств Сербии и США
Активисты "Волонтёрской роты". Обложка © t.me / "Молодая гвардия"
Активисты "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" провели масштабные акции у посольств Сербии и США в Москве, приуроченные к годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО. В акциях приняли участие более тысячи человек, сообщили в пресс-службе МГЕР.
Глава движения МГЕР рассказал об антиамериканской протестной акции у посольств США и Сербии в Москве. Видео © t.me / "Молодая гвардия"
"Более 500 активистов вышли к Посольству США, чтобы напомнить странам Запада о военных преступлениях НАТО и политической агрессии в отношении других государств", — говорится в публикации.
Глава МГЕР по Москве подчеркнул, что волонтёры хотят напомнить американским властям о том, что независимые страны устали от их двойных стандартов в политике и "США являются угрозой всему цивилизованному человечеству". Они пришли к посольствам с плакатами и скандировали тематические лозунги. У Посольства США — "США сеют смерть!", "США — угроза миру!", "Правду и память не отменить!", а у Посольства Сербии — "Русские и сербы — братья навек!".
Военная операция НАТО "Союзная сила" (Operation Allied Force) против Югославии продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Приказ о её начале отдал генсекретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косове. Воздушная операция продлилась 78 дней и проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов, на страну сбросили тысячи бомб с обеднённым ураном.