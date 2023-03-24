Активисты МГЕР и "Волонтёрской роты" провели акции против НАТО у посольств Сербии и США

Активисты "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" провели масштабные акции у посольств Сербии и США в Москве, приуроченные к годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО. В акциях приняли участие более тысячи человек, сообщили в пресс-службе МГЕР.

Глава движения МГЕР рассказал об антиамериканской протестной акции у посольств США и Сербии в Москве. Видео © t.me / "Молодая гвардия"

"Более 500 активистов вышли к Посольству США, чтобы напомнить странам Запада о военных преступлениях НАТО и политической агрессии в отношении других государств", — говорится в публикации.

Глава МГЕР по Москве подчеркнул, что волонтёры хотят напомнить американским властям о том, что независимые страны устали от их двойных стандартов в политике и "США являются угрозой всему цивилизованному человечеству". Они пришли к посольствам с плакатами и скандировали тематические лозунги. У Посольства США — "США сеют смерть!", "США — угроза миру!", "Правду и память не отменить!", а у Посольства Сербии — "Русские и сербы — братья навек!".