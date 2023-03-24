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24 марта, 17:26

Активисты МГЕР и "Волонтёрской роты" провели акции против НАТО у посольств Сербии и США

<p>Активисты "Волонтёрской роты". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vmgere/4333" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Молодая гвардия"</a></p>

Активисты "Волонтёрской роты". Обложка © t.me / "Молодая гвардия"

Активисты "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" провели масштабные акции у посольств Сербии и США в Москве, приуроченные к годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО. В акциях приняли участие более тысячи человек, сообщили в пресс-службе МГЕР.

Глава движения МГЕР рассказал об антиамериканской протестной акции у посольств США и Сербии в Москве. Видео © t.me / "Молодая гвардия"

"Более 500 активистов вышли к Посольству США, чтобы напомнить странам Запада о военных преступлениях НАТО и политической агрессии в отношении других государств", — говорится в публикации.

Глава МГЕР по Москве подчеркнул, что волонтёры хотят напомнить американским властям о том, что независимые страны устали от их двойных стандартов в политике и "США являются угрозой всему цивилизованному человечеству". Они пришли к посольствам с плакатами и скандировали тематические лозунги. У Посольства США — "США сеют смерть!", "США — угроза миру!", "Правду и память не отменить!", а у Посольства Сербии — "Русские и сербы — братья навек!".

Посол США просит сербов "забыть обиду" на НАТО за кровавые бомбёжки Югославии

Посол США просит сербов "забыть обиду" на НАТО за кровавые бомбёжки Югославии

Военная операция НАТО "Союзная сила" (Operation Allied Force) против Югославии продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Приказ о её начале отдал генсекретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косове. Воздушная операция продлилась 78 дней и проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов, на страну сбросили тысячи бомб с обеднённым ураном.

Ирина Фальке
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