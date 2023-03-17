Бывший британский офицер нашёл слабое место НАТО у границ России

Бывший британский офицер Глен Грант, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии, назвал Чёрное море особенно слабым местом на восточном фланге НАТО. В эфире телеканала NBC он объяснил, что это связано, в частности, с политикой Анкары.

"На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого присутствия НАТО в Чёрном море нет", — говорит Грант.

Собеседники NBC из числа экс-сотрудников органов нацбезопасности считают, что уровень инвестиций США и НАТО в данный регион не соответствует его стратегической важности. По их оценке, несмотря на риторику военного блока, активность Запада в регионе упала после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Неназванный чиновник НАТО подтвердил в разговоре с NBC "стратегическую важность" Чёрного моря для альянса. Он утверждает, что после 2014 года и после начала спецоперации на Украине в 2022 году НАТО усилило своё присутствие в регионе.