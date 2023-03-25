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25 марта, 17:57

Путин согласен, что спецслужбы США причастны к подрыву "Северных потоков"

Президент России Владимир Путин согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года причастны спецслужбы США.

"Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала Россия 24.

Путин также уверен, что правда о диверсии на "Северных потоках" когда-нибудь вскроется, однако этого будет трудно добиться.

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Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.

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Александр Юнашев
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