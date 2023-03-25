Путин согласен, что спецслужбы США причастны к подрыву "Северных потоков"

Президент России Владимир Путин согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре прошлого года причастны спецслужбы США.

"Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", — заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала Россия 24.