Херш рассказал о тайной встрече Байдена с Шольцем и о попытках второго скрыть правду о "Потоках"

В публикации на портале Substack он напомнил о поездке Шольца в Вашингтон в начале марта. Херш отметил, что визит канцлера включал лишь два открытых мероприятия, при этом не было пресс-конференции. Но позже, утверждает журналист, стало известно о 80-минутной тайной встрече Шольца и президента США Джо Байдена, на которой большую часть времени даже не присутствовали помощники глав государств. Никаких заявлений после этого сделано не было.