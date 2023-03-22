Херш рассказал о тайной встрече Байдена с Шольцем и о попытках второго скрыть правду о "Потоках"
Журналист Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о диверсии на "Северных потоках"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени помогает США скрывать данные о диверсиях на "Северных потоках". Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник.
В публикации на портале Substack он напомнил о поездке Шольца в Вашингтон в начале марта. Херш отметил, что визит канцлера включал лишь два открытых мероприятия, при этом не было пресс-конференции. Но позже, утверждает журналист, стало известно о 80-минутной тайной встрече Шольца и президента США Джо Байдена, на которой большую часть времени даже не присутствовали помощники глав государств. Никаких заявлений после этого сделано не было.
По словам пулитцеровского лауреата, ЦРУ и разведку Германии попросили подготовить альтернативную историю для СМИ о взрывах на газопроводах. Херш отметил, что даже если канцлер не знал о диверсии заранее, то с осени он всё равно поддерживает попытки США скрыть информацию.
Напомним, диверсия на газопроводах была совершена в сентябре 2022 года. Журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому за терактом стоят власти и спецслужбы США и Норвегии. Он заявил, что знает гораздо больше, но пока не может раскрыть всей правды. При этом в Вашингтоне не признали вину и обвинили в инциденте некую проукраинскую группировку. Данная версия не выдержала никакой критики.
Getty Images / Sean Gallup