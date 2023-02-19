Белый дом отверг участие США в подрыве "Северных потоков" после обвинений Херша

США не имеют никакого отношения к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом в эфире телеканала Fox заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.