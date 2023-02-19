Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 15:51

Белый дом отверг участие США в подрыве "Северных потоков" после обвинений Херша

США не имеют никакого отношения к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом в эфире телеканала Fox заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.

"Соединённые Штаты никаким образом не причастны к этому", — сказал Кирби журналистке и отметил, что в материале Херша "нет ни крупицы правды".

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Журналист Херш допустил, что опубликует новые материалы по взрывам "Северных потоков"

Напомним, 8 февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров