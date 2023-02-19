Белый дом отверг участие США в подрыве "Северных потоков" после обвинений Херша
США не имеют никакого отношения к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом в эфире телеканала Fox заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша, который в деталях раскрыл, как Вашингтон организовал диверсию.
"Соединённые Штаты никаким образом не причастны к этому", — сказал Кирби журналистке и отметил, что в материале Херша "нет ни крупицы правды".
Напомним, 8 февраля журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.
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