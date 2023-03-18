Автор расследования о "Северных потоках": Я знаю гораздо больше, чем могу сказать

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и автор расследования диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что обладает дополнительной информацией о произошедшем на газопроводах теракте, однако не может обнародовать эти данные.

"Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем могу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня", — сказал он в интервью Exxpress.