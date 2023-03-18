Автор расследования о "Северных потоках": Я знаю гораздо больше, чем могу сказать
Сеймур Херш не стал раскрывать все данные о "Северных потоках" для защиты информаторов
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и автор расследования диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что обладает дополнительной информацией о произошедшем на газопроводах теракте, однако не может обнародовать эти данные.
"Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем могу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня", — сказал он в интервью Exxpress.
Вместе с тем журналист отметил, что ничуть не сомневается в своей правоте по поводу описанных событий, подчеркнув, что версия с "проукраинской группой" может вызывать лишь смех.
Напомним, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, однако российская разведка обнаружила западный след. Также американский журналист Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США. По его данным, Штаты тайно готовились к диверсии в течение девяти месяцев. А недавно появилась версия о вероятной вине "проукраинской группировки" и яхте, которую якобы использовали диверсанты. Эти данные журналисты поставили под сомнение.
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