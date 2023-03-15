Автор расследования о "Северных потоках" допустил прямое вмешательство США в украинский конфликт

"Мне говорят, игра будет такая — "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами", — заявил Херш.

В этой связи он напомнил о разгроме гитлеровских войск в Сталинграде в 1943 году и выразил мнение, что США не готовы к вступлению в конфликт. По мнению журналиста, Штаты всячески обманывают себя относительно того, что именно происходит на Украине, а Россия в ходе конфликта ещё не задействовала "главные силы". Кроме того, он обратил внимание на имеющиеся у него данные о планах Вашингтона по переброске в Европу 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск.