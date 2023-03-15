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15 марта, 07:15

Автор расследования о "Северных потоках" допустил прямое вмешательство США в украинский конфликт

Журналист Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева

США могут напрямую вмешаться в ход конфликта на Украине в случае, если увидят перспективы поражения Киева. Как заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на мероприятии американской неправительственной организации "Комитет за республику", Вашингтон уже вынашивает подобный план.

"Мне говорят, игра будет такая "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами", — заявил Херш.

В этой связи он напомнил о разгроме гитлеровских войск в Сталинграде в 1943 году и выразил мнение, что США не готовы к вступлению в конфликт. По мнению журналиста, Штаты всячески обманывают себя относительно того, что именно происходит на Украине, а Россия в ходе конфликта ещё не задействовала "главные силы". Кроме того, он обратил внимание на имеющиеся у него данные о планах Вашингтона по переброске в Европу 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск.

Херш нелестно высказался о западной версии подрыва "Северных потоков"

Херш нелестно высказался о западной версии подрыва "Северных потоков"

Ранее Лайф рассказывал, что группа из восьми членов Сената США направила письмо главе Пентагона с целью более детально рассмотреть вопрос о возможности отправки на Украину истребителей F-16.

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Shutterstock

Артур Белкин
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