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15 марта, 06:34

В Сенате США потребовали отправить на Украину истребители

Politico: Восемь сенаторов потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

Группа из восьми сенаторов США, представляющая Демократическую и Республиканскую партии, направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с целью более детально изучить вопрос о возможности отправки на Украину истребителей F-16. Об этом сообщает Politico.

По мнению сенаторов, конфликт России и Украины сейчас "находится в критическом моменте", а отправка Вашингтоном самолётов может "изменить ситуацию на поле боя". Инициатором обращения стал сенатор от штата Аризона Марк Келли. Ответ от главы Пентагона двухпартийная группа будет ждать до конца текущей недели. В частности, сенаторы попросили Остина и других чиновников Минобороны оценить, как поставки истребителей могут повлиять на развитие конфликта.

Кулеба признался, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в течение ближайших четырёх-шести недель может передать Украине истребители МиГ-29.

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Артур Белкин
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