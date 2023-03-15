В Сенате США потребовали отправить на Украину истребители

Группа из восьми сенаторов США, представляющая Демократическую и Республиканскую партии, направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с целью более детально изучить вопрос о возможности отправки на Украину истребителей F-16. Об этом сообщает Politico .

По мнению сенаторов, конфликт России и Украины сейчас "находится в критическом моменте", а отправка Вашингтоном самолётов может "изменить ситуацию на поле боя". Инициатором обращения стал сенатор от штата Аризона Марк Келли. Ответ от главы Пентагона двухпартийная группа будет ждать до конца текущей недели. В частности, сенаторы попросили Остина и других чиновников Минобороны оценить, как поставки истребителей могут повлиять на развитие конфликта.