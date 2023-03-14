Моравецкий: Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели

Польша в течение ближайших четырёх-шести недель может передать Украине истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Это может произойти в течение ближайших четырёх-шести недель", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.