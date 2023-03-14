Моравецкий: Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели
Польша в течение ближайших четырёх-шести недель может передать Украине истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Это может произойти в течение ближайших четырёх-шести недель", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Лайф сообщал о том, что Польша может отправить Украине истребители МиГ-29 вместе с другими государствами НАТО, но не готова поставлять американские F-16. Об этом сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.
Обложка ©
PxHere