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14 марта, 12:23

Моравецкий: Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели

Польша в течение ближайших четырёх-шести недель может передать Украине истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Это может произойти в течение ближайших четырёх-шести недель", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Польша может отправить Украине истребители МиГ-29 вместе с другими государствами НАТО, но не готова поставлять американские F-16. Об этом сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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PxHere

Илья Суриков
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