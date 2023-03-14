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14 марта, 12:08

В Германии объяснили, почему не могут удовлетворить потребности Киева в боеприпасах

Глава Rheinmetall Паппергер объяснил нехватку боеприпасов для Украины отсутствием заказов

Промышленность европейских стран не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах до тех пор, пока производственные мощности не будут удвоены за счёт увеличения объёма заказов. Об этом заявил Армин Паппергер, глава немецкого концерна Rheinmetall — крупнейшего производителя военной техники и вооружений в Германии и Европе.

"Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", — приводит слова бизнесмена Bloomberg.

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По его словам, медленное согласование заказов означает, что в 2023 году концерн будет работать на две трети своей реальной мощности в плане производства снарядов.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова в адрес коллег из Евросоюза сообщала, что Украина запросила у ЕС поставку около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

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"Мощности в Европе следует удвоить, чтобы достичь такой скорости", — прокомментировал эту информацию Паппергер и призвал государство оказать помощь.

Ранее в США заявили, что Вашингтон отправляет Киеву списанное вооружение для экономии на утилизации. Автор статьи в журнале The American Thinker отметил, что процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого и таким образом США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Никита Никонов
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