В Германии объяснили, почему не могут удовлетворить потребности Киева в боеприпасах

Промышленность европейских стран не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах до тех пор, пока производственные мощности не будут удвоены за счёт увеличения объёма заказов. Об этом заявил Армин Паппергер, глава немецкого концерна Rheinmetall — крупнейшего производителя военной техники и вооружений в Германии и Европе.

"Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", — приводит слова бизнесмена Bloomberg.

По его словам, медленное согласование заказов означает, что в 2023 году концерн будет работать на две трети своей реальной мощности в плане производства снарядов.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Резникова в адрес коллег из Евросоюза сообщала, что Украина запросила у ЕС поставку около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

"Мощности в Европе следует удвоить, чтобы достичь такой скорости", — прокомментировал эту информацию Паппергер и призвал государство оказать помощь.