В США объяснили, зачем страна отправляет вооружение Киеву

США отправляют Украине списанное вооружение, так как это обходится значительно дешевле, чем затраты на его утилизацию, пишет обозреватель The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

"Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружение, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов", — пояснил Смит.

Кроме того, журналист упомянул, что сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов, а расходы на утилизацию такого количества оружия составили бы примерно 35 миллиардов. Однако, как отмечает автор, запасы вооружения на списание заканчиваются, а отправка военной помощи Киеву не встречает в Штатах поддержки.