В США объяснили, зачем страна отправляет вооружение Киеву
American Thinker: США отправляют Украине списанное вооружение для экономии на утилизации
США отправляют Украине списанное вооружение, так как это обходится значительно дешевле, чем затраты на его утилизацию, пишет обозреватель The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
"Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружение, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов", — пояснил Смит.
Кроме того, журналист упомянул, что сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов, а расходы на утилизацию такого количества оружия составили бы примерно 35 миллиардов. Однако, как отмечает автор, запасы вооружения на списание заканчиваются, а отправка военной помощи Киеву не встречает в Штатах поддержки.
Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что США из-за помощи Украине сильно истощили запасы своих вооружённых сил. По словам автора статьи, Штатам понадобится около шести лет, чтобы восполнить запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Вашингтон передал Украине около миллиона таких снарядов.