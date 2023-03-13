Киеву предрекли катастрофу из-за участившихся антиукраинских митингов в Европе
Экс-советник Кучмы Соскин: В Европе участились митинги против поддержки Украины
По всей Европе начинают проходить митинги против поддержки Украины, они могут стать катастрофой для киевских властей. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.
"Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", — сказал он.
Соскин также добавил, что эта тенденция усиливается по всей Европе и может привести к тяжёлым последствиям для киевских властей. В частности, экс-советник президента напомнил, что недавно болгарский политик сорвал флаг Украины в мэрии.
Ранее Лайф писал, что сотни австрийцев вышли на улицы с требованием перестать помогать Украине. Участники акции прошли по улицам австрийской столицы, выкрикивая лозунги и держа баннеры, на которых, в частности, было написано: "Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья! Агитаторы — на фронт!"
Twitter / Martin-BW