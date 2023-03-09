"Смерть фашизму": Болгарский политик устроил протестную акцию с украинским флагом

В Болгарии кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Стефанов в знак протеста сбросил украинский флаг с балкона мэрии Софии. Видео с ним распространили в соцсетях.

Кандидат в депутаты в Болгарии сбросил украинский флаг со здания мэрии Софии. Видео © Twitter / Аnna Linna

На видеозаписи политик срывает флаг Украины с балкона и бросает его вниз под крик оператора "Ура". Затем Стефанов удаляется с балкона, а оператор уносит флаг с проезжей части подальше от здания администрации и оставляет его на тротуаре возле цветочной клумбы.

"Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и холокост", — цитирует Стефанова News.bg.