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9 марта, 15:46

"Смерть фашизму": Болгарский политик устроил протестную акцию с украинским флагом

В Болгарии кандидат в депутаты сбросил украинский флаг с балкона мэрии Софии

В Болгарии кандидат в депутаты от партии "Мир" Атанас Стефанов в знак протеста сбросил украинский флаг с балкона мэрии Софии. Видео с ним распространили в соцсетях.

Кандидат в депутаты в Болгарии сбросил украинский флаг со здания мэрии Софии. Видео © Twitter / Аnna Linna

На видеозаписи политик срывает флаг Украины с балкона и бросает его вниз под крик оператора "Ура". Затем Стефанов удаляется с балкона, а оператор уносит флаг с проезжей части подальше от здания администрации и оставляет его на тротуаре возле цветочной клумбы.

"Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и холокост", — цитирует Стефанова News.bg.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Минобрнауки проведёт служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН). Это связано с тем, что в вузе вывесили украинские флаги.

Обложка ©

Twitter / Аnna Linna

Илья Суриков
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