Минобрнауки назвал недопустимым флаги Украины в РУДН и пообещал проверить вуз

Минобрнауки проведёт служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) в связи с вывешиванием там украинских флагов. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооружённые формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры", — пояснил он.

Решение о проверке инициировано министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, по результатам все виновные будут наказаны, добавил Могилевский. Резонанс возник после того, как 27 февраля в университете прошла выставка "украинского землячества", приуроченная ко Дню защитника Отечества. На ней разместили флаги Украины и трезубец.

В РУДН появились украинские флаги на специализированной выставке. Видео © VK / Спецоперация РФ

Сами студенты не согласны с критикой. По их словам, выставка лишь показала национальное многообразие России. В стенах учебного заведения действует множество других объединений-землячеств: Молдовы, Грузии, Черногории, Сербии, Греции и т.д., уточнили учащиеся. Однако в РУДН нет "русского землячества", а флаги ДНР, ЛНР и вовсе отсутствовали на выставке.

"Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку. Пока во всём мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН, участвуют в национальных выставках и представляют свои культуры, объединяясь в земляческих организациях", — написано в открытом письме студенческого совета РУДН.