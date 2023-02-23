В Болгарии неизвестные осквернили монумент Советской армии в Софии

Монумент Советской армии в Софии осквернили неизвестные вандалы, причём сделали это в День защитника Отечества. Об этом сообщили в телеграм-канале Посольства РФ в Болгарии.

"Своим кощунственным деянием вандалы оскорбили не только подвиг советских воинов, освободивших Болгарию от нацизма, но и тысяч своих сограждан-антифашистов, отдавших жизни за то, чтобы болгары остались свободным народом, а в мире не было места "коричневой чуме", — отметили в дипмиссии.

В этой связи дипломаты призвали власти Болгарии принять меры по устранению последствий преступления и наказать виновных, которые переняли позорную практику искажения общей истории.