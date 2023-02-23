Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 13:46

В Болгарии неизвестные осквернили монумент Советской армии в Софии

Монумент Советской армии в Софии осквернили неизвестные вандалы, причём сделали это в День защитника Отечества. Об этом сообщили в телеграм-канале Посольства РФ в Болгарии.

"Своим кощунственным деянием вандалы оскорбили не только подвиг советских воинов, освободивших Болгарию от нацизма, но и тысяч своих сограждан-антифашистов, отдавших жизни за то, чтобы болгары остались свободным народом, а в мире не было места "коричневой чуме", — отметили в дипмиссии.

В этой связи дипломаты призвали власти Болгарии принять меры по устранению последствий преступления и наказать виновных, которые переняли позорную практику искажения общей истории.

Вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма в Иерусалиме

Вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма в Иерусалиме

Ранее Лайф рассказывал, что членам делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам.

Обложка ©

Telegram / Посольство России в Болгарии

Артур Белкин
  • Новости
  • Болгария
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров