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23 февраля, 13:33

Членам делегации РФ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам

Членам делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"[От российских делегатов] потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Любинский добавил, что главы российских дипломатических представительств в австрийской столице возложили к монументу сразу два венка, один из которых был от делегации Федерального Собрания.

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Ранее Лайф писал, что посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Берлине. Церемония прошла без инцидентов.

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ТАСС / Василий Шитов

Никита Осипов
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