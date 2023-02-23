Членам делегации РФ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам

Членам делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"[От российских делегатов] потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Любинский добавил, что главы российских дипломатических представительств в австрийской столице возложили к монументу сразу два венка, один из которых был от делегации Федерального Собрания.