Посол РФ в Германии Нечаев возложил венок к советскому мемориалу в Берлине
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в парке Тиргартен в Берлине. Об этом пишет РИА "Новости".
Кроме него цветы в честь Дня защитника Отечества возложили бывшие военнослужащие Национальной народной армии ГДР, неравнодушные жители Берлина, представители РПЦ и блокадников Ленинграда. Церемония прошла без каких-либо инцидентов.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Вместе с ним участие в церемонии приняли ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине.
ТАСС / AP