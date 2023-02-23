Посол РФ в Германии Нечаев возложил венок к советскому мемориалу в Берлине

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в парке Тиргартен в Берлине. Об этом пишет РИА "Новости".

Кроме него цветы в честь Дня защитника Отечества возложили бывшие военнослужащие Национальной народной армии ГДР, неравнодушные жители Берлина, представители РПЦ и блокадников Ленинграда. Церемония прошла без каких-либо инцидентов.