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23 февраля, 11:46

Посол РФ в Германии Нечаев возложил венок к советскому мемориалу в Берлине

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в парке Тиргартен в Берлине. Об этом пишет РИА "Новости".

Кроме него цветы в честь Дня защитника Отечества возложили бывшие военнослужащие Национальной народной армии ГДР, неравнодушные жители Берлина, представители РПЦ и блокадников Ленинграда. Церемония прошла без каких-либо инцидентов.

Путин: Будущее за Россией

Путин: Будущее за Россией

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Вместе с ним участие в церемонии приняли ветераны, кадеты, а также бойцы специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / AP

Артур Белкин
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