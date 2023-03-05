Сотни австрийцев вышли на улицы с требованием перестать помогать Украине

Сотни человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ в центре Вены. Многие из них взяли с собой флаги Австрии и России.

Кадры митинга против поставок оружия Украине в Вене. Видео © Twitter / Martin-BW

Участники акции прошли по улицам австрийской столицы, выкрикивая лозунги и держа баннеры, на которых, в частности, было написано "Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья!", "Агитаторы — на фронт!".

Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Фото © Twitter / Martin-BW

Также прослеживались и антибрюссельские настроения: на некоторых плакатах было написано "Нет — диктатуре ЕС!" и "Против подстрекательства и за мир!".