Сотни австрийцев вышли на улицы с требованием перестать помогать Украине
Сотни человек вышли на митинг против поддержки Украины в Вене
Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Обложка © Twitter / Martin-BW
Сотни человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ в центре Вены. Многие из них взяли с собой флаги Австрии и России.
Кадры митинга против поставок оружия Украине в Вене. Видео © Twitter / Martin-BW
Участники акции прошли по улицам австрийской столицы, выкрикивая лозунги и держа баннеры, на которых, в частности, было написано "Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья!", "Агитаторы — на фронт!".
Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Фото © Twitter / Martin-BW
Также прослеживались и антибрюссельские настроения: на некоторых плакатах было написано "Нет — диктатуре ЕС!" и "Против подстрекательства и за мир!".
Лайф писал о митингах против поставок оружия ВСУ в Италии. Например, в Риме на манифестацию собралось около ста человек. Некоторые из них вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода страны из НАТО и ЕС.