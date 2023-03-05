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5 марта, 17:58

Сотни австрийцев вышли на улицы с требованием перестать помогать Украине

Сотни человек вышли на митинг против поддержки Украины в Вене

<p>Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Обложка © <a href="https://twitter.com/MartinBW15" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Martin-BW</p>

Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Обложка © Twitter / Martin-BW

Сотни человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ в центре Вены. Многие из них взяли с собой флаги Австрии и России.

Кадры митинга против поставок оружия Украине в Вене. Видео © Twitter / Martin-BW

Участники акции прошли по улицам австрийской столицы, выкрикивая лозунги и держа баннеры, на которых, в частности, было написано "Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья!", "Агитаторы — на фронт!".

Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Фото © Twitter / Martin-BW

Митинг против поставок оружия Украине в Вене. Фото © Twitter / Martin-BW

Также прослеживались и антибрюссельские настроения: на некоторых плакатах было написано "Нет — диктатуре ЕС!" и "Против подстрекательства и за мир!".

В Австралии прошёл митинг против нарушения прав русскоязычных жителей

В Австралии прошёл митинг против нарушения прав русскоязычных жителей

Лайф писал о митингах против поставок оружия ВСУ в Италии. Например, в Риме на манифестацию собралось около ста человек. Некоторые из них вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода страны из НАТО и ЕС.

Матвей Константинов
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