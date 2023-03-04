СМИ узнали, сколько снарядов Украина запросила у ЕС

Украина попросила Евросоюз поставлять ей порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы была возможность достигать целей на поле боя. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам.

По его словам, на данный момент Киев использует ежемесячно около 110 тысяч снарядов калибра 155 мм. По оценке властей Украины, это всего около четверти количества снарядов, применяемых ежемесячно Россией.

"Если бы мы не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект — 594 тыс. снарядов в месяц. По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тыс. снарядов в месяц", — приводит газета выдержку из письма.

Говоря об этом в интервью изданию, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон подчеркнул, что европейской оборонной индустрии придётся перейти к "экономике военного времени", чтобы удовлетворить такие аппетиты Украины. Газета пишет, что вопрос финансирования производства снарядов и боевой техники могут поднять лидеры стран ЕС во время брюссельского саммита, назначенного на 23–24 марта.