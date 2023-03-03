Зеленский: ВСУ испытывают дефицит артиллерии и боеприпасов

Вооружённым силам Украины сейчас не хватает вооружения и боеприпасов. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время выступления на совместной пресс-конференции во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве", — отметил он.

По словам Зеленского, всё это необходимо Киеву не для того, чтобы наносить удары по РФ, у властей Незалежной другая цель — попытаться вернуть под собственный контроль регионы, которые Киев до сих пор считает своими. Также президент пожаловался на дефицит военных самолётов и высказался по поводу танков.

"Я считаю, что как бы то ни было, но мы получим танковую армию. Наши Вооружённые силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определённый дефицит", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Запад должен ускорить поставки всего необходимого Киеву, добавив, что говорить о том, чего не хватает, надо публично.