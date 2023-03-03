Украина купила чересчур дорогие фляги для армии и потеряла 700 тысяч долларов
"Главком": Минобороны Украины потеряло около 700 тысяч долларов на закупке фляг для армии
Министерство обороны Украины закупило для армии страны фляги по завышенной стоимости, в результате бюджету был нанесён ущерб в размере около 700 тысяч долларов. Об этом сообщает издание "Главком".
По данным следствия, компания ООО "Пролог Сервис" заказало 100 тысяч фляг по цене 7,9 доллара за штуку. При этом их реальная цена 0,59 доллара за штуку. Потери госбюджета Украины могли составить порядка 700 тысяч, полагают следователи.
Отмечается, что "Пролог Сервис" использовала зарубежные "серые" компании и подготовила фиктивный пакет документов, чтобы завысить цену на фляги. По предварительным данным, в деле имеется коррупционная составляющая. "Главком" пишет, что в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Минобороны по предварительному сговору с должностными лицами "Пролог Сервис". Контракт с компанией подписал экс-глава департамента госзакупок оборонного ведомства Богдан Хмельницкий.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что массовые зачистки показали коррупционность режима Владимира Зеленского. Лидер партии "Патриоты" отметил, что раскрытый коррупционный скандал на Украине лишний раз подтверждает необходимость прекратить отправлять деньги Киеву.
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