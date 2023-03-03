МИД РФ: "Формула мира" Зеленского рассчитана на создание антироссийской коалиции
Так называемая формула мира украинского президента Владимира Зеленского на самом деле рассчитана не на урегулирование конфликта, а на создание коалиции против России. Об этом говорится в опубликованном сообщении российского МИД.
"Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также отметили, что США и их союзники по НАТО продолжают осуществлять геополитические планы по уничтожению РФ, для чего всё более активно накачивают украинцев вооружениями, а также обучают бойцов ВСУ и помогают им определять цели и направления ударов.
Ранее Зеленский заявил о намерениях Украины захватить Крым. По его словам, подготовка ведётся в техническом и моральном аспектах, для атаки также обучаются люди, в том числе "на площадках других государств". Конкретных сроков, которые предусматривает этот план, украинский лидер не назвал. К слову, в Крыму уже предупредили Зеленского о последствиях такого шага.
Офис президента Украины