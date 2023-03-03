МИД РФ: "Формула мира" Зеленского рассчитана на создание антироссийской коалиции

Так называемая формула мира украинского президента Владимира Зеленского на самом деле рассчитана не на урегулирование конфликта, а на создание коалиции против России. Об этом говорится в опубликованном сообщении российского МИД.

"Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что США и их союзники по НАТО продолжают осуществлять геополитические планы по уничтожению РФ, для чего всё более активно накачивают украинцев вооружениями, а также обучают бойцов ВСУ и помогают им определять цели и направления ударов.