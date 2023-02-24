Зеленский заявил о планах Украины захватить Крым

На Украине военные готовятся захватить Крым. Об этом заявил президент этой страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Конкретных сроков, которые предусматривает этот план, он не назвал.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально", — сказал Зеленский.

По его словам, также подготовка ведётся в техническом плане, по вопросам о вооружении, формировании наступательных бригад разных категорий. Украинский лидер добавил, что для этого обучаются люди, в том числе "на площадках других государств".