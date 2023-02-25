Высказывания о том, что украинские войска готовятся к захвату Крыма, Зеленский уже выучил и произносит как некую мантру. Но любая реальная попытка президента Украины сделать это на самом деле приведёт к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что, если будет попытка военного вторжения в Крым, это уже точно будет третья мировая", — сказала РИА "Новости" Гридчина.

Она выразила уверенность в том, что при попытке захвата полуострова всё присланное Киеву вооружение, в том числе танки, будет гореть "как свечки".