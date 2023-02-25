В Крыму предупредили Зеленского о последствиях попытки захватить полуостров
Гридчина: Планы Зеленского по захвату Крыма приведут к третьей мировой
Высказывания о том, что украинские войска готовятся к захвату Крыма, Зеленский уже выучил и произносит как некую мантру. Но любая реальная попытка президента Украины сделать это на самом деле приведёт к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что, если будет попытка военного вторжения в Крым, это уже точно будет третья мировая", — сказала РИА "Новости" Гридчина.
Она выразила уверенность в том, что при попытке захвата полуострова всё присланное Киеву вооружение, в том числе танки, будет гореть "как свечки".
Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о планах Украины захватить Крым. При этом конкретных сроков он не озвучил.
VK / Анастасия Гридчина