Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении захватить Крым вызвали неоднозначную реакцию среди граждан США. Об этом в своей публикации для Newsweek написала журналист Элли Кук.

"Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчёркивают важность полуострова, другие — например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, — говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием", — говорится в статье.

Как отметила Кук, жители Вашингтона боятся эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым и военная "поддержка" киевского режима не отвечает интересам граждан США.

Более того, выступающие против поставок Украине западного оружия американцы на днях провели антивоенную акцию около мемориала Линкольну в Вашингтоне. На протесте "Марш ярости против военной машины" (Rage Against the War Machine) выступили популярные политические деятели, но в американской прессе на тему демонстрации публикаций практически не было.