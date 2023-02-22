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22 февраля, 17:24

Американцев встревожили "безумные планы" Зеленского на Крым

Newsweek: Заявление Зеленского о планах захватить Крым привели к расколу внутри США

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении захватить Крым вызвали неоднозначную реакцию среди граждан США. Об этом в своей публикации для Newsweek написала журналист Элли Кук.

"Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось. Пока одни подчёркивают важность полуострова, другие — например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, — говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием", — говорится в статье.

Как отметила Кук, жители Вашингтона боятся эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым и военная "поддержка" киевского режима не отвечает интересам граждан США.

Более того, выступающие против поставок Украине западного оружия американцы на днях провели антивоенную акцию около мемориала Линкольну в Вашингтоне. На протесте "Марш ярости против военной машины" (Rage Against the War Machine) выступили популярные политические деятели, но в американской прессе на тему демонстрации публикаций практически не было.

"Проговорился": Захарова заявила, что Зеленский сравнил киевский режим с фашистским

"Проговорился": Захарова заявила, что Зеленский сравнил киевский режим с фашистским

Ранее просьбы Зеленского дать Киеву истребители возмутили жителей Великобритании. Они подвергли критике главу британского кабмина Риши Сунака и заявили, что Королевство не должно ввязываться в конфликт на Украине.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Ирина Фальке
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