Моравецкий: Половина стран ЕС поддерживает совместное производство боеприпасов для Киева

Половина стран – членов Евросоюза поддерживает идею по организации совместного производства боеприпасов для Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В разговоре с журналистами он отметил, что на последнем саммите ЕС только несколько государств выступали за то, чтобы совершать закупки боеприпасов для Киева и совместно их производить. Однако сейчас же всё больше европейских стран одобряют эту идею. Какие именно, Моравецкий не стал уточнять.

"Приблизительно могу сказать, что сегодня это уже половина стран ЕС. А ещё несколько дней назад было только несколько", — сказал глава польского кабмина, отвечая на вопрос, сколько стран поддерживают закупку и производство боеприпасов для Украины.