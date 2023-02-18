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18 февраля, 12:24

Моравецкий: Половина стран ЕС поддерживает совместное производство боеприпасов для Киева

Половина стран – членов Евросоюза поддерживает идею по организации совместного производства боеприпасов для Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В разговоре с журналистами он отметил, что на последнем саммите ЕС только несколько государств выступали за то, чтобы совершать закупки боеприпасов для Киева и совместно их производить. Однако сейчас же всё больше европейских стран одобряют эту идею. Какие именно, Моравецкий не стал уточнять.

"Приблизительно могу сказать, что сегодня это уже половина стран ЕС. А ещё несколько дней назад было только несколько", — сказал глава польского кабмина, отвечая на вопрос, сколько стран поддерживают закупку и производство боеприпасов для Украины.

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А ранее в Германии заявили о готовности увеличить производство танков Leopard 2. Как отметил глава мюнхенского концерна Ральф Кетцель, на данный момент каких-либо индустриальных преград для наращивания производства нет.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski

Наталья Исакова
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