Кулеба признался, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

Поставки Киеву истребителей — весьма сложная техническая задача, поэтому в ближайшее время они вряд ли будут доставлены на Украину. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Bild am Sonntag.

"Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолётов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это", — признался он.