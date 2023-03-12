Кулеба признался, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время
Поставки Киеву истребителей — весьма сложная техническая задача, поэтому в ближайшее время они вряд ли будут доставлены на Украину. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Bild am Sonntag.
"Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолётов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это", — признался он.
Ранее Кулеба также заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. Однако некоторые государства начали обучение украинских пилотов. Например, недавно два украинских лётчика прибыли в США для оценки навыков управления западной ударной авиацией, включая истребители F-16. Уточнялось, что Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона.
ТАСС / EPA