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12 марта, 08:43

Кулеба признался, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

Поставки Киеву истребителей — весьма сложная техническая задача, поэтому в ближайшее время они вряд ли будут доставлены на Украину. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с газетой Bild am Sonntag.

"Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолётов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это", — признался он.

Ранее Кулеба также заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. Однако некоторые государства начали обучение украинских пилотов. Например, недавно два украинских лётчика прибыли в США для оценки навыков управления западной ударной авиацией, включая истребители F-16. Уточнялось, что Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона.

Белый дом: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине

Белый дом: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине

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ТАСС / EPA

Оксана Попова
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