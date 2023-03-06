Белый дом: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине
Власти США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя появившуюся в СМИ информацию о прибытии в Штаты украинских военных лётчиков.
"Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолёты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", — сказала официальный представитель американской администрации.
Ранее сообщалось, что два украинских лётчика прибыли в США для оценки навыков управления западной ударной авиацией, включая истребители F-16. Уточнялось, что Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Кроме того, в марте в Штаты должны прибыть ещё восемь лётчиков.
Wikipedia / US Air Force