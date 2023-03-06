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6 марта, 20:04

Белый дом: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине

Власти США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя появившуюся в СМИ информацию о прибытии в Штаты украинских военных лётчиков.

"Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолёты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", — сказала официальный представитель американской администрации.

Белый дом исключил поставку Украине истребителей F-16 "прямо сейчас"

Белый дом исключил поставку Украине истребителей F-16 "прямо сейчас"

Ранее сообщалось, что два украинских лётчика прибыли в США для оценки навыков управления западной ударной авиацией, включая истребители F-16. Уточнялось, что Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Кроме того, в марте в Штаты должны прибыть ещё восемь лётчиков.

В Пентагоне признали, что могут никогда не передать Украине истребители F-16

В Пентагоне признали, что могут никогда не передать Украине истребители F-16

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Wikipedia / US Air Force

Иван Косицын
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