Белый дом: США не планируют поставки истребителей F-16 Украине

Власти США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя появившуюся в СМИ информацию о прибытии в Штаты украинских военных лётчиков.

"Президент [США Джо Байден] уже говорил про самолёты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", — сказала официальный представитель американской администрации.