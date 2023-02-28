В Пентагоне признали, что могут никогда не передать Украине истребители F-16

Вашингтон не видит смысла начинать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, так как Киев "может никогда не получить" этот тип самолётов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, сроки обучения и подготовки в случае положительного решения одинаковы — 18 месяцев.

"Поскольку мы не приняли решение поставить Украине данные машины, равно как наши союзники и партнёры, на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит", — сказал он в ходе слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса, посвящённых военной помощи ВСУ.