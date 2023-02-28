В Пентагоне признали, что могут никогда не передать Украине истребители F-16
Замминистра обороны США Кол: Украина может никогда не получить истребители F-16
Вашингтон не видит смысла начинать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, так как Киев "может никогда не получить" этот тип самолётов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, сроки обучения и подготовки в случае положительного решения одинаковы — 18 месяцев.
"Поскольку мы не приняли решение поставить Украине данные машины, равно как наши союзники и партнёры, на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит", — сказал он в ходе слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса, посвящённых военной помощи ВСУ.
Причём поставки зарубежных самолётов, по его словам, являются одним из ключевых приоритетов, однако сейчас для Украины важнее другие виды помощи: системы ПВО, артиллерия, снаряды к ней, а также бронированный транспорт.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал поставки Украине истребителей F-16 "отдалённой перспективой". А министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба пожаловался на нежелание стран поставлять Киеву самолёты. Так, Великобритания дала согласие на отправку техники лишь после окончания конфликта, а Польша предложила советские Миг-29, но только с одобрения НАТО.
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