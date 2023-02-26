Белый дом исключил поставку Украине истребителей F-16 "прямо сейчас"

В Белом доме в настоящее время не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16, так как считают, что "прямо сейчас" они Киеву не нужны. Об этом заявил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдалённой перспективы", — сообщил он.