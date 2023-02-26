Белый дом исключил поставку Украине истребителей F-16 "прямо сейчас"
В Белом доме в настоящее время не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16, так как считают, что "прямо сейчас" они Киеву не нужны. Об этом заявил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдалённой перспективы", — сообщил он.
Салливан сослался в своём ответе на решение президента США Джо Байдена, который отказался передавать Киеву американские истребители F-16 в ближайшей перспективе.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ни одна страна мира не согласилась поставлять Киеву истребители. В Британии открыто заявили, что отправят боевые самолёты только после окончания спецоперации, к тому же обслуживание и подготовка пилотов обойдутся слишком дорого. Польша же предложила Украине МиГ-29 вместо американских F-16, но только после одобрения решения членами НАТО.
ТАСС / EPA / Piotr Nowak