В Совфеде рассказали, почему НАТО не спешит отправлять истребители на Украину

Страны НАТО не отправляют истребители на Украину, так как вместе с этим потребуется отправка туда же пилотов и механиков, что будет означать вступление в войну. Об этом в телеграм-канале написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

"Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолёты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", — заявил парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что процесс обучения пилотов для полётов на F-16 или Rafale занимает достаточно большой объём времени, да и некоторые страны НАТО не хотят тратить большие средства на отправку лайнеров, так как знают, что "Украина никогда и ни за что не заплатит".