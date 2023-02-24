"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 12:08

В Совфеде рассказали, почему НАТО не спешит отправлять истребители на Украину

Пушков: Отправка НАТО пилотов истребителей будет означать вступление в войну

Страны НАТО не отправляют истребители на Украину, так как вместе с этим потребуется отправка туда же пилотов и механиков, что будет означать вступление в войну. Об этом в телеграм-канале написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

"Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолёты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи. А посылка пилотов и их участие в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну", — заявил парламентарий.

Сенатор обратил внимание, что процесс обучения пилотов для полётов на F-16 или Rafale занимает достаточно большой объём времени, да и некоторые страны НАТО не хотят тратить большие средства на отправку лайнеров, так как знают, что "Украина никогда и ни за что не заплатит".

Нуланд заявила, что США рассматривают возможность отправки Киеву истребителей

Нуланд заявила, что США рассматривают возможность отправки Киеву истребителей

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство в краткосрочной перспективе не собирается отправлять истребители на Украину, так как вместе с ними в Незалежную нужно будет направить сотни лётчиков и механиков.

Обложка ©

nato.int

Артур Белкин
  • Новости
  • Алексей Пушков
  • Совет Федерации
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров