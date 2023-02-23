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23 февраля, 16:21

Нуланд заявила, что США рассматривают возможность отправки Киеву истребителей

Американские власти вместе с европейскими союзниками обсуждают возможность поставки Киеву истребителей-бомбардировщиков пятого и четвёртого поколений. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете The Washington Post.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [администрации США], рассматривая долгосрочные [потребности Киева в] противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны Европы заинтересованы в предоставлении этих [самолётов]", — заявила дипломат, отвечая на просьбу уточнить, обсуждается ли возможность предоставления Западом Киеву боевых самолётов пятого и четвёртого поколений.

Как добавила Нуланд, речь идёт о "меняющейся картине", при которой Штаты конкретно рассматривают, в чём нуждается украинская сторона.

Министр обороны Британии не исключил, что какая-то из стран НАТО отправит Киеву истребители

Министр обороны Британии не исключил, что какая-то из стран НАТО отправит Киеву истребители

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев получит истребители и дальнобойные ракеты, то будет использовать их лишь для "освобождения территорий".

Обложка ©

Getty Images / Horacio Villalobos - Corbis

Наталья Исакова
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