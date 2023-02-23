Министр обороны Британии не исключил, что какая-то из стран НАТО отправит Киеву истребители
Истребители НАТО не будут отправлены на Украину даже в среднесрочной перспективе, однако сделать это может какая-нибудь из стран альянса по собственной инициативе. Об этом в эфире радиостанции LBC заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
"Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", — заявил Уоллес.
По словам министра, НАТО же не будет отправлять свои самолёты, так как не собирается становиться частью конфликта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев получит истребители и дальнобойные ракеты, то будет использовать их лишь для "освобождения территорий".