Министр обороны Британии не исключил, что какая-то из стран НАТО отправит Киеву истребители

Истребители НАТО не будут отправлены на Украину даже в среднесрочной перспективе, однако сделать это может какая-нибудь из стран альянса по собственной инициативе. Об этом в эфире радиостанции LBC заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", — заявил Уоллес.

По словам министра, НАТО же не будет отправлять свои самолёты, так как не собирается становиться частью конфликта.