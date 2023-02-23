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23 февраля, 13:59

Министр обороны Британии не исключил, что какая-то из стран НАТО отправит Киеву истребители

Истребители НАТО не будут отправлены на Украину даже в среднесрочной перспективе, однако сделать это может какая-нибудь из стран альянса по собственной инициативе. Об этом в эфире радиостанции LBC заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", — заявил Уоллес.

По словам министра, НАТО же не будет отправлять свои самолёты, так как не собирается становиться частью конфликта.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев получит истребители и дальнобойные ракеты, то будет использовать их лишь для "освобождения территорий".

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Nato.int

Артур Белкин
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