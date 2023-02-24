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24 февраля, 09:29

Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон не поставит Киеву истребители

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News заявил, что Королевство не будет передавать Украине истребители, так как за этим должна последовать отправка соответствующих специалистов.

"Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолёты Typhoon в краткосрочной перспективе", — заявил министр.

По мнению главы ведомства, такой шаг повлёк бы за собой отправку в Незалежную сотни различных специалистов, что не входит в планы Запада, как уже неоднократно заявлялось странами НАТО.

CNN: США объявят ﻿о пакете военной помощи Украине на $2 млрд

CNN: США объявят ﻿о пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Ранее Лайф рассказывал, что США рассматривают возможность отправки на Украину истребителей, а Вашингтон продолжает изучать долгосрочные потребности страны в противовоздушной обороне.

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raf.mod.uk

Артур Белкин
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