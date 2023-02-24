Глава Минобороны Британии заявил, что Лондон не поставит Киеву истребители
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News заявил, что Королевство не будет передавать Украине истребители, так как за этим должна последовать отправка соответствующих специалистов.
"Мы не собираемся отправлять Украине наши собственные самолёты Typhoon в краткосрочной перспективе", — заявил министр.
По мнению главы ведомства, такой шаг повлёк бы за собой отправку в Незалежную сотни различных специалистов, что не входит в планы Запада, как уже неоднократно заявлялось странами НАТО.
Ранее Лайф рассказывал, что США рассматривают возможность отправки на Украину истребителей, а Вашингтон продолжает изучать долгосрочные потребности страны в противовоздушной обороне.